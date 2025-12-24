¿Harás una transferencia SPEI después de las 4 pm? Esto pasará y cuándo se reflejará el dinero en México

Las transferencias electrónicas se han vuelto parte de la rutina diaria, pero en fechas clave como Navidad pueden generar confusión entre los usuarios. En especial, las operaciones SPEI realizadas después de cierto horario levantan dudas sobre si el dinero se acredita el mismo día o se recorre al siguiente hábil.

Este escenario cobra relevancia este 24 y 25 de diciembre, cuando el calendario bancario modifica la forma en que los movimientos se registran oficialmente. Aunque el sistema sigue activo, la fecha en que el pago se reconoce puede cambiar.

¿Qué ocurre si haces un SPEI hoy 24 de diciembre por la tarde?

El 24 de diciembre es considerado día hábil, pero muchos bancos reducen sus horarios de operación. Si una transferencia se realiza después del cierre operativo del banco receptor, el SPEI la acepta, pero la acreditación puede no reflejarse de inmediato.

En estos casos, el dinero no se pierde ni se cancela, simplemente queda pendiente de reconocimiento bancario. Por ello, el movimiento puede aparecer hasta el siguiente día hábil, que en este contexto es el 26 de diciembre.

¿Por qué el 25 de diciembre cambia la fecha del SPEI?

El 25 de diciembre es un día inhábil bancario en México, aunque el sistema SPEI sigue funcionando de manera continua. Durante esa fecha, las transferencias se procesan técnicamente, pero no se asientan como operaciones de un día hábil.

Esto significa que un SPEI enviado el 25 puede quedar registrado con fecha del 26 de diciembre. Para efectos bancarios y administrativos, ese será el día en que el pago se considera realizado.

¿Qué establece el Banco de México sobre estos movimientos?

El Banco de México permite que el SPEI opere las 24 horas del día, todos los días del año. Sin embargo, también establece que la fecha operativa de una transferencia depende del calendario y los horarios de cada institución financiera.

En la práctica, el sistema mueve el dinero, pero los bancos deciden cuándo lo reconocen dentro de un día hábil. Por eso, una transferencia enviada en Navidad puede acreditarse hasta el 26 sin que exista una falla.

