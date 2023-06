Transformers: El Despertar de las Bestias

El reboot de la franquicia de los Transformers va por muy buen camino. Recordemos que la saga de Michael Bay ya ha terminado, (aquellas donde salen Shia LaBeouf y Mark Wahlberg) esta nueva comenzó con “Bumblebee” allá por el 2018, siendo “El Despertar de las Bestias” secuela directa de dicho film.

Esta nueva aventura nos remonta a 1994, donde los Autobots (los buenos) llevan unos cuantos años escondiéndose, mezclándose entre este nuevo mundo para ellos, mientras que su líder, Optimus Prime, encuentra la forma de volver a su hogar, Cybertron. Por otro lado, los Maximals (los buenos pero que se transforman en animales) han estado en la Tierra por miles de años, encontrando en este planeta un refugio muy seguro, pero protegiendo un artefacto que atrae la atención de los Terrorcons (los malos) y de Unicron (sálvanos dios), un alien inmenso que se alimenta de planetas enteros.

Con un Optimus culpable y desconfiado, personajes nuevos y muy agradables, más la trama mudándose por fin, dejando los Estados Unidos, para desarrollar la mayor parte de la historia en Perú, esta entrega encuentra la frescura que tanto necesitaba para seguir siendo relevante en el cine.

Recordemos que no hay historia que respalde el contenido de los Transformers, pues estos vienen de una línea de juguetes, lo que nos quiere decir que no vayan a verla esperando la historia más compleja e intrigante de la historia del cine, se va a ver para un increíble deleite visual, una historia muy digerible y claro… a ver robots gigantes agarrarse a trancazos.

A diferencia de la saga anterior, esta entrega no tiene ese humor un tanto subidito de tono que caracterizaba a las anteriores, pero si iguala y a mi parecer incrementa el disfrute de la violencia fantástica y diálogos heroicos de Prime, lo que la vuelve apta para todo público, pero por favor, no lleven bebés, recuerden que los bebés no ven las películas en el cine, además que las bocinas están bien fuertes y les pueden dañar sus pequeños oídos, por eso lloran, no sean así.

Yo, no soy Optimus Prime y envío este mensaje a mis lectores para afirmarles que la película está muy buena, siendo una excelente elección para disfrutar esta semana. Léanlo con la voz de Blas García (la voz de Optimus en toda la saga cinematográfica, que por cierto vuelve en esta, así que véanla en español).

Ficha técnica:

Clasificación: +13

Duración: 2h 7min

¿En qué idioma recomiendo verla? Español.

¿Dónde verla? Solo en cines.

Dirección: Steven Caple Jr.

Reparto: Anthony Ramos, Dominique Fishback.