Jueves 4 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Tránsito en glorieta de Fonatur opera con tres carriles; piden precaución

Autoridades de Desarrollo Urbano de Los Cabos confirmaron que el tránsito en la glorieta de Fonatur opera con dos carriles hacia San Lucas y uno hacia San José, mientras continúan las lluvias. Se pide a automovilistas extremar precauciones.
Daniela Lara
4 septiembre, 2025
La Dirección General de Desarrollo Urbano informó que el tránsito en la glorieta de Fonatur continúa operando, aunque con ajustes debido a las lluvias registradas el 4 de septiembre.

Actualmente se encuentran habilitados dos carriles en sentido San José del Cabo–Cabo San Lucas y uno en dirección contraria, mientras se realizan labores de desazolve y mantenimiento.

Se precisó que las vías alternas en el arroyo Costa Azul permanecen cerradas; sin embargo, el camino posterior a la tienda Chedraui Selecto sigue disponible para quienes necesiten una ruta alternativa.

Las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, ya que el pronóstico indica que las lluvias continuarán en la región durante las próximas horas.

El paso a desnivel en la glorieta de Fonatur forma parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de Los Cabos, en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

