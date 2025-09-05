Tránsito en glorieta de Fonatur opera con tres carriles; piden precaución

La Dirección General de Desarrollo Urbano informó que el tránsito en la glorieta de Fonatur continúa operando, aunque con ajustes debido a las lluvias registradas el 4 de septiembre.

Actualmente se encuentran habilitados dos carriles en sentido San José del Cabo–Cabo San Lucas y uno en dirección contraria, mientras se realizan labores de desazolve y mantenimiento.

Se precisó que las vías alternas en el arroyo Costa Azul permanecen cerradas; sin embargo, el camino posterior a la tienda Chedraui Selecto sigue disponible para quienes necesiten una ruta alternativa.

Las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, ya que el pronóstico indica que las lluvias continuarán en la región durante las próximas horas.

El paso a desnivel en la glorieta de Fonatur forma parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de Los Cabos, en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

