Tránsito en glorieta de Fonatur opera con tres carriles; piden precaución
La Dirección General de Desarrollo Urbano informó que el tránsito en la glorieta de Fonatur continúa operando, aunque con ajustes debido a las lluvias registradas el 4 de septiembre.
Actualmente se encuentran habilitados dos carriles en sentido San José del Cabo–Cabo San Lucas y uno en dirección contraria, mientras se realizan labores de desazolve y mantenimiento.
Se precisó que las vías alternas en el arroyo Costa Azul permanecen cerradas; sin embargo, el camino posterior a la tienda Chedraui Selecto sigue disponible para quienes necesiten una ruta alternativa.
Las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, ya que el pronóstico indica que las lluvias continuarán en la región durante las próximas horas.
El paso a desnivel en la glorieta de Fonatur forma parte de los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de Los Cabos, en coordinación con los gobiernos federal y estatal.
