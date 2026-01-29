Tránsito de Los Cabos realizará operativos de seguridad, no revisiones por autos chocolate

A partir del 1 de enero de 2026, el gobierno federal canceló el decreto que permitía la regularización masiva de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, que ingresaron al país sin cumplir con los trámites legales de importación.

Tras esta medida, las autoridades federales y municipales señalaron que se implementarán operativos especiales para identificar y detener a los automóviles que circulen sin la documentación correspondiente.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, Christopher Jordi López Monge, aclaró que los filtros de la dependencia se enfocarán en verificar que los automovilistas cumplan con todos los requisitos legales para circular, incluyendo licencia, revistas vehiculares y seguro de responsabilidad civil.

“Todos nuestros operativos actualmente no están dirigidos al tema del decreto. No estamos revisando vehículos específicamente por el muy nombrado decreto. En este momento estamos para mitigar accidentes. Lo del decreto se está analizando y no será responsabilidad directa de Tránsito Municipal”, explicó López Monge.

El funcionario agregó que el tema de los autos chocolate requerirá coordinación con el gobierno federal, por lo que cualquier operativo relacionado se llevará a cabo de manera conjunta con las autoridades correspondientes.

