Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 29 de Enero, 2026
HomeLos CabosTránsito de Los Cabos realizará operativos de seguridad, no revisiones por autos chocolate
Los Cabos

Tránsito de Los Cabos realizará operativos de seguridad, no revisiones por autos chocolate

Tránsito de Los Cabos enfocará sus operativos en seguridad vial, mientras que el tema de los autos chocolate se coordinará con autoridades federales.
29 enero, 2026
0
20
Operativo carros chocolate Los Cabos

Foto: Tribuna de México

A partir del 1 de enero de 2026, el gobierno federal canceló el decreto que permitía la regularización masiva de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, que ingresaron al país sin cumplir con los trámites legales de importación.

Tras esta medida, las autoridades federales y municipales señalaron que se implementarán operativos especiales para identificar y detener a los automóviles que circulen sin la documentación correspondiente.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, Christopher Jordi López Monge, aclaró que los filtros de la dependencia se enfocarán en verificar que los automovilistas cumplan con todos los requisitos legales para circular, incluyendo licencia, revistas vehiculares y seguro de responsabilidad civil.

“Todos nuestros operativos actualmente no están dirigidos al tema del decreto. No estamos revisando vehículos específicamente por el muy nombrado decreto. En este momento estamos para mitigar accidentes. Lo del decreto se está analizando y no será responsabilidad directa de Tránsito Municipal”, explicó López Monge.

LEE MÁS: Mujer resulta lesionada tras atropellamiento en el Corredor Turístico de Los Cabos

El funcionario agregó que el tema de los autos chocolate requerirá coordinación con el gobierno federal, por lo que cualquier operativo relacionado se llevará a cabo de manera conjunta con las autoridades correspondientes.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAutos chocolateH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Presunto autor material del homicidio de funcionario en Los Cabos ya se ...

Siguiente articulo

UABCS invita al 4.º Coloquio de Literatura y Cine: “La vida a ...