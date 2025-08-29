Transpeninsular se deteriora: baches afectan a conductores en San José del Cabo

La presencia de baches en distintas vialidades de Los Cabos se ha convertido en un problema cotidiano para automovilistas y motociclistas. Tras el paso de lluvias, los daños en el pavimento se intensifican, provocando ponchaduras, afectaciones mecánicas e incluso accidentes.

Daños recientes en la carretera Transpeninsular

En la carretera Transpeninsular, a la altura del Cobach 02 en San José del Cabo, varios conductores reportaron ponchaduras de neumáticos, y al menos una motocicleta sufrió daños. Videos y fotos compartidos en redes sociales muestran la magnitud de los hoyos en plena vialidad.

En un sondeo realizado por CPS Noticias, los conductores coincidieron en que los baches representan un gasto constante y un riesgo para quienes transitan la Transpeninsular. Aunque los reclamos suelen dirigirse al gobierno, la carretera es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia federal encargada de su mantenimiento.

“Si debería el gobierno poner su parte para arreglarlos porque sí, con estas lluvias se originaron varios baches en la comunidad y lo que es la carretera transpeninsular (…) está muy feo porque se nos dañan las unidades también. Hasta ahorita no he resultado afectado, pero el año pasado se me fregó un balero del otro lado”, expresaron Juan Manuel y Demetrio, conductores locales.

Peligro para motociclistas

El riesgo es aún mayor para los motociclistas. Al caer en un bache, pueden perder el control y sufrir lesiones graves. David, repartidor en San José del Cabo, relató que transitar por la zona se ha vuelto peligroso:

“Está muy peligroso, deberían invertir un poquito más en el arreglo de la carretera y todo eso.(…) Me ha pasado más que nada cuando voy detrás de algún carro y no alcanzo a ver porque ellos pasan entre el bache y nosotros no, nosotros pasamos justo en el bache”, señaló.

La falta de mantenimiento en la Transpeninsular no solo provoca gastos y retrasos, sino que representa un riesgo real para la seguridad de quienes circulan por Los Cabos. Mientras no se atienda de manera constante, los baches seguirán siendo una amenaza latente para automovilistas y motociclistas, evidenciando la necesidad de una estrategia de reparación y prevención más efectiva por parte de las autoridades.

