Deterioro de la Transpeninsular pone en riesgo la imagen turística de Los Cabos

El mal estado de la carretera transpeninsular en Los Cabos ha encendido las alertas entre autoridades y el sector empresarial, quienes han solicitado de manera urgente la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los baches y socavones que se extienden a lo largo de la vía federal han complicado la movilidad de los automovilistas y representan un riesgo para la seguridad vial, particularmente en el corredor turístico Cabo San Lucas–San José del Cabo–Aeropuerto.

En entrevista con medios de comunicación, el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez , informó que ya se han girado oficios tanto al delegado estatal como al titular nacional de la SICT, solicitando acciones inmediatas de reparación.

“El viernes se le hizo llegar una carta de solicitud a Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, delegado de la SICT en el estado, y el miércoles se le hará llegar una al secretario nacional, Jesús Antonio Esteva. Esperamos que respondamos en cualquier momento; sin embargo, a pesar de que no hemos visto demasiada presencia de la SICT en nuestras avenidas o vialidades federales, nosotros somos colaboradores y tenemos que ajustarnos a las condiciones que nos encontramos”, indicó el alcalde.

Agúndez Gómez explicó que, ante la falta de atención federal, el Ayuntamiento ha implementado el programa “Cazabaches”, mediante el cual se han rehabilitado tramos dañados tanto de la carretera transpeninsular como de zonas urbanas en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

El edil subrayó que el gobierno municipal continuará apoyando los trabajos de mantenimiento, pero insistió en que la SICT debe acompañar los esfuerzos locales para lograr una solución integral y duradera.

A este llamado se sumaron también cámaras empresariales de Los Cabos, que coincidieron en que el deterioro de la carretera federal afecta no solo la imagen turística del destino, sino también la seguridad de residentes y visitantes.

Los organismos empresariales urgieron a la SICT a realizar trabajos de bacheo y rehabilitación antes de que avance la temporada alta de turismo, ya que el aumento en la afluencia vehicular podría incrementar los accidentes en el corredor turístico.