Urge transporte digno para trabajadores de El Tezal, señalan vecinos

La creciente demanda de transporte público en la zona de El Tezal se ha convertido en una necesidad urgente ante el acelerado desarrollo habitacional y comercial que experimenta esta área de Cabo San Lucas.

Seth Vázquez Cuevas, coordinador del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, destacó la importancia de garantizar un servicio de transporte digno para los cientos de trabajadores que diariamente se desplazan hacia esta zona.

“Es muy importante, la zona del Tezal ha tenido un crecimiento impresionante. Inclusive conectamos con una brecha que sale a las colonias como Caribe, cercana a una tienda comercial. Entonces sería importante que los trabajadores pudieran tener un transporte digno, no como los que hay ahorita y que puedan traer a la gente que trabaja en El Tezal”, expresó Vázquez Cuevas.

Vecinos del Tezal piden rutas seguras para los trabajadores

La falta de rutas eficientes y unidades en buenas condiciones ha generado preocupación entre habitantes y empleados de la zona, quienes dependen del transporte público para llegar a sus centros de trabajo.

El crecimiento urbano de El Tezal, impulsado por nuevos desarrollos inmobiliarios y comerciales, ha superado la capacidad actual del sistema de movilidad en Cabo San Lucas. Vecinos y organizaciones locales coinciden en que mejorar el transporte sería clave para reducir la congestión vehicular y facilitar la conectividad con otras colonias.

LEE MÁS:Sector hotelero pide extender horarios del transporte público en Los Cabos

Trabajan en una nueva ruta de transporte para El Tezal

Por su parte, la Comisión de Transporte del Cabildo de Los Cabos informó que se está trabajando en la autorización de una nueva ruta de transporte público que conecte a la zona de El Tezal, una solicitud que los residentes han mantenido desde hace varios años.

De concretarse, esta nueva ruta podría beneficiar a cientos de trabajadores que actualmente enfrentan dificultades para trasladarse a sus empleos debido a la limitada oferta de transporte en la zona.