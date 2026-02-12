Crecen solicitudes de transporte privado de Los Cabos por conciertos del Carnaval

Ante el inicio del Carnaval La Paz 2026 y la serie de conciertos programados en el malecón de La Paz, habitantes de Los Cabos han comenzado a solicitar servicios de transporte privado para trasladarse a los eventos musicales, buscando mayor comodidad y seguridad en el viaje.

Aunque por ahora la demanda no es masiva, operadores turísticos locales reportan un interés creciente, impulsado por las condiciones de la carretera Transpeninsular y la necesidad de reducir riesgos y costos de traslado.

Mario Meave, operador turístico, explicó que este servicio surge como una alternativa para quienes desean evitar conducir de noche hacia La Paz y regresar el mismo día.

“El servicio que yo estoy ofreciendo tiene un objetivo: como sabrás nuestras carreteras no se encuentran en óptimas condiciones y se registran muchos accidentes. Poco a poco la gente se ha interesado por el servicio, considerando que la distancia no es muy larga”, señaló Meave.

Actualmente, el costo promedio de un viaje redondo de Los Cabos a La Paz oscila entre 650 y 4 mil pesos, dependiendo de la empresa turística, el tipo de unidad y el número de pasajeros. La mayoría de los grupos organizan viajes compartidos para dividir gastos, lo que convierte la opción en una alternativa más económica y segura frente al traslado en vehículo particular.

