Transporte público en Los Cabos reducirá horarios por Año Nuevo

Durante las celebraciones de Año Nuevo, el transporte público en Los Cabos operará con horarios reducidos para garantizar una movilidad segura y ordenada, informó la Dirección Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Los Cabos.

En San José del Cabo, los colectivos y unidades urbanas circularán hasta las 21:00 horas del 31 de diciembre y finalizarán sus recorridos a las 20:00 horas del 1 de enero. En Cabo San Lucas, el transporte público funcionará hasta las 21:00 horas el 31 de diciembre y hasta las 20:30 horas el primer día del año.

El autotransporte federal también ajustará sus horarios: las rutas Cabo San Lucas–Santa Anita y Santa Anita–Cabo San Lucas operarán hasta las 20:00 horas del 31 de diciembre y hasta las 22:00 horas del 1 de enero.

LEE MÁS: Sector hotelero pide a turistas prever traslados ante el aumento del tráfico en Los Cabos

Las autoridades locales hicieron un llamado a turistas y residentes a planear sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales, enfatizando que la medida busca garantizar la seguridad y la correcta prestación del servicio durante las festividades de fin de año.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO