Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosTransporte público en Los Cabos reducirá horarios por Año Nuevo
Los Cabos

Transporte público en Los Cabos reducirá horarios por Año Nuevo

Por Año Nuevo, transporte público en Los Cabos operará con horarios reducidos; se recomienda a turistas y residentes planear sus traslados.
28 diciembre, 2025
0
30
Transporte Público Los Cabos

Foto: Tribuna de México

Durante las celebraciones de Año Nuevo, el transporte público en Los Cabos operará con horarios reducidos para garantizar una movilidad segura y ordenada, informó la Dirección Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Los Cabos.

En San José del Cabo, los colectivos y unidades urbanas circularán hasta las 21:00 horas del 31 de diciembre y finalizarán sus recorridos a las 20:00 horas del 1 de enero. En Cabo San Lucas, el transporte público funcionará hasta las 21:00 horas el 31 de diciembre y hasta las 20:30 horas el primer día del año.

El autotransporte federal también ajustará sus horarios: las rutas Cabo San Lucas–Santa Anita y Santa Anita–Cabo San Lucas operarán hasta las 20:00 horas del 31 de diciembre y hasta las 22:00 horas del 1 de enero.

LEE MÁS: Sector hotelero pide a turistas prever traslados ante el aumento del tráfico en Los Cabos

Las autoridades locales hicieron un llamado a turistas y residentes a planear sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales, enfatizando que la medida busca garantizar la seguridad y la correcta prestación del servicio durante las festividades de fin de año.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasLos CabosTransporte público
Articulo anterior

SAT descarta hackeo tras difusión de supuesta filtración de facturas

Siguiente articulo

Día de los Santos Inocentes: entre la tradición y las bromas digitales