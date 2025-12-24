Transporte público en La Paz ajusta horarios en Nochebuena y Navidad

Horarios especiales en temporada festiva

El transporte público urbano en La Paz sí tendrá ajustes durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

El 24 de diciembre el servicio se mantendrá en horario regular, de 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche, para facilitar los traslados previos a la cena familiar.

El 25 de diciembre, considerado día feriado por la Ley Federal del Trabajo, el transporte operará en un horario reducido: de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche, lo que implica menor disponibilidad para quienes requieran movilidad ese día.

Antecedentes y razones del ajuste

En años anteriores, el transporte público en La Paz ha mantenido esta misma dinámica: horario normal en Nochebuena y recorte en Navidad.

El ajuste busca permitir que los operadores celebren con sus familias, al tiempo que se garantiza movilidad básica para la población.

La terminal de autobuses de La Paz también reporta un aumento de usuarios en temporada decembrina, lo que refuerza la necesidad de planificar viajes con anticipación.

Recomendaciones para los usuarios

Planificar traslados antes de las 9:00 p.m. del 24 de diciembre , ya que después de las 10:30 p.m. no habrá servicio urbano.

, ya que después de las 10:30 p.m. no habrá servicio urbano. Considerar alternativas como taxis, plataformas digitales o transporte privado para traslados nocturnos.

para traslados nocturnos. Estar atentos a los comunicados oficiales del Ayuntamiento de La Paz, que suele confirmar estos horarios especiales días antes de las festividades.

El transporte público en La Paz, Baja California Sur culminará sus recorridos de Nochebuena a las 10:30 p.m., mientras que el 25 de diciembre operará en horario reducido. Los ciudadanos deberán prever sus traslados con anticipación para evitar contratiempos durante estas celebraciones.

