Jueves 25 de Diciembre, 2025
La Paz

Transporte público en La Paz durante Navidad operará con horarios especiales

El sistema Tiburón Urbano concluye actividades más temprano por la celebración del 25 de diciembre
25 diciembre, 2025
Servicio activo pero limitado

La Paz, BCS.– Este 25 de diciembre de 2025, el transporte público en la capital sudcaliforniana se mantiene en operación, aunque con ajustes por la celebración de Navidad.

El sistema Tiburón Urbano, principal servicio de movilidad en la ciudad, informó que sus unidades circularán con horarios especiales, concluyendo actividades alrededor de las 20:00 horas, una hora antes de lo habitual.

Menor frecuencia en rutas municipales

De acuerdo con experiencias de años anteriores, las rutas municipales también suelen operar en estas fechas, pero con menor frecuencia de paso, ya que muchos choferes descansan o trabajan en turnos reducidos.

El Ayuntamiento de La Paz mantiene disponibles las rutas principales que conectan colonias con el centro y el malecón, aunque se recomienda a los usuarios planear sus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

Impacto para la ciudadanía

  • Servicio activo pero limitado: habrá transporte público, aunque con menos unidades y horarios recortados.
  • Últimas corridas más temprano: se espera que los recorridos concluyan entre las 20:00 y 21:00 horas.
  • Recomendación: planear viajes antes del anochecer, especialmente para quienes dependen del transporte urbano en colonias alejadas.

La Paz contará con transporte público este 25 de diciembre, pero con ajustes que responden a la dinámica festiva de la ciudad. Los usuarios deben considerar que las unidades trabajarán con menor frecuencia y horarios reducidos, por lo que se recomienda anticipar traslados y tomar precauciones para regresar a casa con seguridad en esta jornada navideña.

