Sheinbaum anuncia renovación del transporte público de La Paz e inicio de obras de presa El Novillo
¡La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, trajo buenas noticias a capital Sudcaliforniana! Durante su evento en el estadio Arturo C. Nahl, la mandataria anunció hoy que el municipio de La Paz recibirá nuevos autobuses de transporte público y ratificó la construcción inmediata de la presa El Novillo, entre otras obras.
Durante su mensaje, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo destacó la gestión del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, para mejorar el servicio de movilidad en la capital sudcaliforniana:
“A los de La Paz, nos insistió mucho el gobernador, la presidenta municipal, en marzo de 2026 llegan nuevos camiones, nuevos autobuses de transporte público para La Paz.”
En materia hídrica, considerada una necesidad prioritaria a atender en el estado, Claudia Sheinbaum ratificó el arranque de proyectos que buscan solucionar el déficit de agua en la zona sur de Baja California Sur:
“Ya iniciamos en unos días la construcción de la presa El Novillo y la planta potabilizadora y el acueducto en La Paz para traer más agua a La Paz“, exclamó la presidenta.
Respecto al municipio de Los Cabos, dijo se apoyará la construcción de la desaladora 2, se ampliará y rehabilitará la planta de tratamiento de aguas residuales La Sonoreña 1 y se construirá La Sonoreña 2 en San José del Cabo.
Entre otros proyectos que hoy anunció la presidenta de México en beneficio de Baja California Sur también mejoras en carreteras y en el servicio de energía eléctrica.
Sobre las carreteras, la mandataria dijo que se iniciarán las obras de repavimentación y conservación de la Transpeninsular y anunció que Baja California Sur será un referente en la transición energética.
El estado contará con “las plantas solares de Comisión Federal de Electricidad más modernas de toda América Latina” y una nueva planta de generación de combustión interna en La Paz, presumió.
Finalmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró al pueblo sudcaliforniano los logros de su primer año de gobierno, señalando que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y que, gracias al aumento del salario mínimo (135% real) y los programas sociales, México es el segundo país menos desigual del continente americano, solo después de Canadá.
