Transporte público opera con limitaciones en Los Cabos

Tras el paso de la tormenta tropical Lorena, el transporte público en Los Cabos comenzó a operar de manera parcial este jueves. Colectivos y urbanos brindan servicio en varias rutas, aunque otras permanecen suspendidas debido a que las vialidades en algunas colonias siguen intransitables.

Servicio irregular y paulatino

El director municipal de Transporte, Flavio Amador Hernández, informó que las unidades empezaron a circular en los principales puntos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, aunque de forma irregular.

Señaló que el restablecimiento del servicio podría alcanzar entre un 70 y 80% este viernes, siempre que las calles y accesos afectados sean rehabilitados.

“Me mandaron, los compañeros secretarios de las agrupaciones de colectivos y urbanos de San José del Cabo y Cabo San Lucas que empezaron a dar el servicio en algunas rutas que se prestan por cuestión de vialidad, pero en algunas colonias todavía no pueden ingresar, entonces el servicio se va a restablecer paulatinamente, ahorita va a ser irregular, pero ya lo están dando en algunas rutas. Esperemos que ya mañana, dependiendo las vialidades que se pudieran reactivar estemos en un 70 o 80%”, expresó Amador Hernández.

Rutas en operación este jueves

San José del Cabo

Colectivos Dos Mares Ruta 6: Monte Bello – Mega Ruta 8: Segunda Etapa La Ballena – Mega



Cabo San Lucas

Urbanos El Arco : 19 unidades | Rutas: Gastélum, Panteón y Azteca

Urbanos Tuse : 15 unidades | Ruta: Palmas y Caribe

Colectivos Tracolsa : 26 unidades | Ruta: Lagunitas

Colectivos Cabeza de Ballena: 40 unidades | Rutas: Panteón, Caribe y Azteca

Transporte federal

En cuanto al transporte público federal, la línea Ruta del Desierto confirmó que mantiene operaciones con normalidad. Sin embargo, pidió a los usuarios considerar que los tiempos de traslado podrían variar por el estado de las vialidades.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, el funcionario solicitó comprensión y paciencia a la población, recalcando que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de los usuarios y conductores, mientras continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación de calles.

