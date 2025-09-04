Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Transporte público opera con limitaciones en Los Cabos

Tras el paso de la tormenta tropical Lorena, el transporte público en Los Cabos reinició operaciones de manera parcial, con rutas limitadas en colonias afectadas.
Daniela Lara
4 septiembre, 2025
IMG: Daniela Lara

Tras el paso de la tormenta tropical Lorena, el transporte público en Los Cabos comenzó a operar de manera parcial este jueves. Colectivos y urbanos brindan servicio en varias rutas, aunque otras permanecen suspendidas debido a que las vialidades en algunas colonias siguen intransitables.

Servicio irregular y paulatino

El director municipal de Transporte, Flavio Amador Hernández, informó que las unidades empezaron a circular en los principales puntos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, aunque de forma irregular.

Señaló que el restablecimiento del servicio podría alcanzar entre un 70 y 80% este viernes, siempre que las calles y accesos afectados sean rehabilitados.

“Me mandaron, los compañeros secretarios de las agrupaciones de colectivos y urbanos de San José del Cabo y Cabo San Lucas que empezaron a dar el servicio en algunas rutas que se prestan por cuestión de vialidad, pero en algunas colonias todavía no pueden ingresar, entonces el servicio se va a restablecer paulatinamente, ahorita va a ser irregular, pero ya lo están dando en algunas rutas. Esperemos que ya mañana, dependiendo las vialidades que se pudieran reactivar estemos en un 70 o 80%”, expresó Amador Hernández.

Rutas en operación este jueves

San José del Cabo

  • Colectivos Dos Mares

    • Ruta 6: Monte Bello – Mega

    • Ruta 8: Segunda Etapa La Ballena – Mega

Cabo San Lucas

  • Urbanos El Arco: 19 unidades | Rutas: Gastélum, Panteón y Azteca

  • Urbanos Tuse: 15 unidades | Ruta: Palmas y Caribe

  • Colectivos Tracolsa: 26 unidades | Ruta: Lagunitas

  • Colectivos Cabeza de Ballena: 40 unidades | Rutas: Panteón, Caribe y Azteca

Transporte federal

En cuanto al transporte público federal, la línea Ruta del Desierto confirmó que mantiene operaciones con normalidad. Sin embargo, pidió a los usuarios considerar que los tiempos de traslado podrían variar por el estado de las vialidades.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, el funcionario solicitó comprensión y paciencia a la población, recalcando que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de los usuarios y conductores, mientras continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación de calles.

