Transporte público en Los Cabos: indispensable pero insuficiente

El transporte público sigue siendo uno de los principales métodos de movilidad para la ciudadanía en Los Cabos. Sin embargo, ante el acelerado crecimiento poblacional, persisten opiniones divididas sobre la necesidad de ampliar rutas, modernizar unidades y mejorar el comportamiento de algunos operadores.

Experiencia de usuarios: frecuencia y costo accesible

En un sondeo realizado por CPS Noticias, usuarios compartieron sus experiencias al utilizar el transporte público. Sherlyn Hernández, quien recientemente comenzó a trasladarse en estas unidades, comentó que el servicio le parece práctico y económico, aunque lamentó que algunos camiones no cuenten con aire acondicionado.

“Me gusta que lleguen cada 15 minutos, los precios también se me hacen bien para los locales y no tengo ninguna queja la verdad. A veces hay camiones que tocan sin aire y eso es un defecto que no me gusta a veces pero están muy bien cuidados la verdad”, expresó Sherlyn Hernández, usuaria de transporte público.

Denuncias ciudadanas: seguridad y conducta de choferes

En contraste, en redes sociales se han hecho visibles denuncias sobre irregularidades en el servicio. Entre ellas destacan unidades que se pasan semáforos en rojo o conductores que realizan “carreritas” para ganar pasaje, lo que genera preocupación sobre la seguridad de los usuarios.

Jesús, otro ciudadano consultado, señaló que la problemática no solo se limita a las unidades, sino también a la infraestructura vial y al comportamiento de algunos choferes.

“En el personal y en las carreteras más que nada, hay demasiados baches y hay mucha gente que es su único método de transporte y finalmente a ellos les afecta más (…) yo usualmente ando en motocicleta y siempre trato de andar sobre mi carril y respetar las reglas, incluso siempre hay problemas con gente del transporte público, de que te cierran el paso, te quieren echar el camión encima”, indicó Jesús, usuario de transporte público.

Retos pendientes para el transporte público

Las opiniones reflejan un mismo punto: aunque el transporte público es una necesidad diaria para miles de habitantes, sus carencias —desde camiones sin aire acondicionado hasta conductores imprudentes— siguen siendo un reto pendiente en Los Cabos.

