Transporte público en Los Cabos operará con horarios especiales por Navidad

Con el fin de facilitar la movilidad de la población durante las celebraciones navideñas, el Ayuntamiento de Los Cabos informó que el servicio de transporte público operará con horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre en todo el municipio.

En San José del Cabo, las unidades de transporte colectivo y urbano circularán ambos días hasta las 21:00 horas, realizando su última salida desde las bases. Autoridades municipales señalaron que se mantendrán guardias operativas, permitiendo que las y los operadores que así lo decidan continúen prestando el servicio.

Para Cabo San Lucas, el 24 de diciembre el transporte colectivo y urbano concluirá actividades a las 21:00 horas, mientras que el 25 de diciembre el servicio se extenderá hasta las 20:30 horas, con guardias distribuidas en distintas rutas para atender la demanda.

En cuanto al autotransporte federal, se dio a conocer que el 24 de diciembre las rutas Cabo San Lucas–Santa Anita y Santa Anita–Cabo San Lucas operarán hasta las 20:00 horas. Para el 25 de diciembre, el servicio estará disponible hasta las 22:00 horas, con la última corrida programada de Santa Anita hacia Cabo San Lucas.

El Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía a organizar con anticipación sus traslados, tomando en cuenta estos ajustes, a fin de evitar contratiempos y contribuir a una movilidad segura y ordenada durante los días festivos.

