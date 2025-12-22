Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 22 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Transporte público en Los Cabos operará con horarios especiales por Navidad

Con motivo de las celebraciones decembrinas, el gobierno municipal de Los Cabos dio a conocer ajustes en los horarios del transporte público en San José del Cabo y Cabo San Lucas, así como del autotransporte federal.
22 diciembre, 2025
Horarios del transporte público en Los Cabos los días 24 y 25 de diciembre

IMG: Archivo Tribuna de México

Con el fin de facilitar la movilidad de la población durante las celebraciones navideñas, el Ayuntamiento de Los Cabos informó que el servicio de transporte público operará con horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre en todo el municipio.

En San José del Cabo, las unidades de transporte colectivo y urbano circularán ambos días hasta las 21:00 horas, realizando su última salida desde las bases. Autoridades municipales señalaron que se mantendrán guardias operativas, permitiendo que las y los operadores que así lo decidan continúen prestando el servicio.

Para Cabo San Lucas, el 24 de diciembre el transporte colectivo y urbano concluirá actividades a las 21:00 horas, mientras que el 25 de diciembre el servicio se extenderá hasta las 20:30 horas, con guardias distribuidas en distintas rutas para atender la demanda.

En cuanto al autotransporte federal, se dio a conocer que el 24 de diciembre las rutas Cabo San Lucas–Santa Anita y Santa Anita–Cabo San Lucas operarán hasta las 20:00 horas. Para el 25 de diciembre, el servicio estará disponible hasta las 22:00 horas, con la última corrida programada de Santa Anita hacia Cabo San Lucas.

El Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía a organizar con anticipación sus traslados, tomando en cuenta estos ajustes, a fin de evitar contratiempos y contribuir a una movilidad segura y ordenada durante los días festivos.

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

