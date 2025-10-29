Alerta: Rutas de transporte suspenderán servicio la noche de Halloween; revisa horarios

Transporte público modificará sus horarios de servicio la noche del viernes 31 de octubre en varias rutas de la ciudad. Esta decisión, confirmada por la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, responde a la celebración de Halloween y busca prevenir incidentes.

Transporte Colectivo Suspende Servicio Temporalmente

El gremio de concesionarios del transporte determinó la suspensión del servicio debido a que en años anteriores se han reportado actos vandálicos cometidos por algunos jóvenes. La medida afecta a varias agrupaciones esenciales para la movilidad urbana.

Las unidades de Sitio California, Grupo Modelo, Sitio Coromuel y Flecha Roja no circularán durante dos horas cruciales. Estos servicios estarán interrumpidos específicamente entre las 18:00 y 20:00 horas.

Horario Especial para Rutas Municipales

El Sistema Municipal de Transporte, conocido como “Tiburón Urbano”, también ajustará significativamente sus operaciones en ambas rutas. En su caso, el servicio concluirá sus recorridos a las 20:00 horas.

De igual manera, la agrupación Pioneros de El Centenario finalizará su última vuelta a las 20:00 horas.

Alertas y Recomendaciones para Usuarios

En virtud de estas modificaciones, las autoridades hicieron un exhorto a la ciudadanía para prevenir afectaciones. Se pide a las y los usuarios del transporte público que prevean sus traslados ante el cierre anticipado de rutas.

Adicionalmente, se recomienda a madres y padres de familia mantener un estrecho contacto y supervisión de las actividades que realicen sus hijos durante la noche de Halloween.