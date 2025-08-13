Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 13 de Agosto, 2025
La Paz

Milena Quiroga promete mejoras en transporte y seguridad en El Pedregal

Transporte, seguridad y servicios públicos fueron los ejes de las audiencias ciudadanas que encabezó Milena Quiroga en El Pedregal
Tania Plateros
13 agosto, 2025
Milena en la colonia El Pedregal

FOTO: Ayuntamiento de La Paz

Durante las audiencias ciudadanas por el Día del Pueblo en la colonia El Pedregal, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, presentó avances en transporte, seguridad y servicios públicos, aunque persisten retos que vecinos llevan años demandando.

Uno de los anuncios centrales fue la propuesta de una nueva ruta del Tiburón Urbano, que conectará el Centro con El Pedregal y enlazará con las rutas de Forjadores mediante un sistema de transbordo. La alcaldesa adelantó que en los próximos meses se sumarán dos unidades para poner en marcha el servicio.

En materia de seguridad, Quiroga Romero destacó que la colonia registró una reducción del 42% en delitos entre el primer semestre de 2022 y el de 2025, pasando de 136 a 78 casos. Los robos a casa habitación bajaron de 53 a 12; el robo de vehículo de 28 a 12; y también se redujeron asaltos, robos a negocios y casos de violencia.

“Es importante que ustedes sepan que estamos al pendiente. Esta es una colonia que tiene prioridad. Sí hay muchos temas en toda La Paz, pero aquí estamos atacando particularmente seguridad, alumbrado, agua y que nuestra niñez crezca bien”, declaró la alcaldesa, reconociendo que aún hay rezagos en varios servicios.

La edil también explicó a los asistentes el funcionamiento del sistema de justicia cívica para resolver conflictos vecinales e insistió en usar la aplicación AppLa Paz para reportar fallas en alumbrado, problemas de agua o retrasos en recolección de basura.

Los acuerdos alcanzados incluyeron la atención prioritaria a temas de OOMSAPAS y servicios públicos. Quiroga Romero cerró reiterando que su administración trabaja en coordinación con los gobiernos estatal y federal para “seguir mejorando las condiciones de vida en todo el municipio”.

