Transportistas de Los Cabos acusan a autoridades de favoritismo hacia Tracolsa

La Unión de Transporte Colectivo y Urbano de Cabo San Lucas denunciaron en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos el desorden que se vive dentro del transporte colectivo en la delegación sanluqueña.

Según el representante de los transportistas en Cabo San Lucas, Arisandy Pineda, no se están respetando los acuerdos previamente establecidos entre las agrupaciones y la Dirección del Transporte; señalaron de manera directa que el Ayuntamiento de Los Cabos está beneficiando a la agrupación de Tracolsa; otorgándole más rutas y horarios.

“Tenemos un problema de orden en el transporte público, urbanos y colectivos, existe una serie de desorden, sobre todo no se ha venido respetando los acuerdos entre las autoridades municipales, están en contra de cuatro agrupaciones. Nos está afectando en qué no se está respetando el rol que se tiene establecido para cada agrupación; la agrupación que se beneficia es Tracolsa. Ellos se están metiendo en todas las rutas, no respetan las rutas y los horarios”.