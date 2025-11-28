Tras cuatro días, transportistas y agricultores liberan vías federales tras acuerdos con Segob

Los bloqueos carreteros que tenían en colapso a gran parte del país fueron levantados después de cuatro días. Transportistas y agricultores que mantenían bloqueos en varias carreteras del país anunciaron que liberaron las vías luego de un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob). El anuncio se hizo la noche del jueves tras más de 13 horas de diálogo y la promesa de instalar mesas de negociación.

Acuerdo y levantamiento de bloqueos

Tras una reunión con Segob, transportistas y productores agrícolas acordaron levantar de inmediato los bloqueos carreteros que mantenían desde hace cuatro días.

El gobierno federal se comprometió a abrir al menos tres mesas de trabajo para atender las demandas del sector.

Compromisos del gobierno

Las mesas se enfocarán en seguridad en carreteras, regulaciones hídricas y apoyo al campo —particularmente a productores agrícolas.Desde Segob informaron que aplicarán programas y acciones institucionales para atender las solicitudes de los manifestantes.

Vías liberadas y tránsito restablecido

Con el fin de los cierres, las autoridades confirmaron que la mayoría de las carreteras federales quedaron desbloqueadas y se reanudó el paso normal de mercancías y personas.