Transportistas cuestionan costo-beneficio del libramiento de Los Cabos tras alza de tarifas

El reciente anuncio del aumento en las tarifas de peaje, realizado por Caminos y Puentes Federales (Capufe), ha desatado una ola de quejas entre los usuarios de estas vías, especialmente entre las empresas de transporte turístico. Estas empresas argumentan que el libramiento que conecta el Aeropuerto Internacional de Los Cabos con Cabo San Lucas y San José del Cabo no ofrece el costo-beneficio esperado.

“Al final del día en cualquier servicio que se aumenta, pero dicho aumento va ligado alguna mejora. Aquí surgen varias dudas, si bien es cierto construyeron tres casetas de cobro más, para cerrar tres que ya tenían. Entendemos el incremento, pero no compartimos en no mejorar la calidad en el servicio. Existe una gran área de oportunidad en cuestión de mejora, existen muchos baches , piedras sobre el camino y se vuelve muy tediosa la espera para realizar el pago. Ofrecieron la solución de la IAVE, la cual muchas veces no funciona”.