Transportistas de Los Cabos buscan acuerdos por conflicto con servicios turísticos

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, sostuvo una reunión con representantes del transporte público de Los Cabos. El encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a los conflictos existentes con transportadoras turísticas y mantener el diálogo abierto entre las partes.

Buscan ordenar el servicio de transporte

Durante la reunión, el mandatario señaló que su administración buscará coincidencias que permitan mejorar el orden en el traslado de pasajeros. Indicó que Los Cabos es un destino clave para la economía estatal y que el transporte debe operar bajo reglas claras.

Combate al transporte “pirata”

Entre los temas centrales estuvo el reforzamiento de la vigilancia para combatir los servicios de transporte irregular. También se abordó la temporalidad en la contratación de los servicios y la necesidad de evitar prácticas que afectan a los transportistas locales.

Diálogo como vía para resolver el conflicto

Castro Cosío reiteró que el diálogo y el respeto a la ley son la base para resolver las diferencias entre los distintos gremios del transporte. Señaló que existe disposición para alcanzar acuerdos que garanticen oportunidades de trabajo para todos los sectores involucrados.

Próxima reunión con autoridades federales

Como parte de los acuerdos, se planteó realizar un nuevo encuentro con autoridades federales y representantes de las transportadoras turísticas. El objetivo será destrabar los conflictos pendientes y mantener un servicio de calidad para visitantes y residentes.

A la reunión asistieron funcionarios estatales relacionados con movilidad, infraestructura y transporte, quienes darán seguimiento a los acuerdos alcanzados.