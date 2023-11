Tras las purificadoras de agua suspendidas en BCS, ¿qué medidas debemos de tomar?

La Paz.- Luego de la reciente suspensión de empresas purificadoras de agua en Baja California Sur por faltas a las normas regulatorias emitidas por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), el Ingeniero René Cota, Subcomisionado de Evidencia y Fomento Sanitario en la Comisión, invitó a que la población mantenga medidas de higiene sobre el consumo de este vital líquido.

En este sentido, el subcomisionado reiteró que las evaluaciones continuarán dentro de unas semanas, tanto en purificadoras como en otros establecimientos comerciales:

Por su parte, René Cota recalcó que la suspensión de purificadoras suele darse de forma habitual tras el paso de algún huracán o desastre natural, sobre todo debido a las fallas de suministro de energía eléctrica, ya que afectan las condiciones de infraestructura, siendo las encargadas de realizar las prácticas de higiene:

“Muchas veces los equipos de las purificadoras traen un sistema que a veces dejan de funcionar cuando no hay energía eléctrica o hay cortes. Pudo haber pasado que los filtros con que cuentan no fueron suficientes para generar la limpieza. Esos resultados que tuvimos obviamente no ponen en riesgo la vida de las personas que lo consumen, pero sí está fuera de norma, para ser agua purificada”, dijo