Reciben amenaza de bomba tras regreso a clases en la UNAM

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue desalojada esta mañana por presunta amenaza de bomba, la cual circuló en redes sociales, donde se leía el mensaje “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños”, por lo que se aplicó el Protocolo de Actuación y se desalojaron las instalaciones.

Más de 10 facultades y preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresaron a clases hoy, luego del del ataque del estudiante, Lex Ashton, del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, el 22 de septiembre, en el que dejó sin vida a uno de sus compañeros.

Por su parte, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un pronunciamiento en respuesta a la demanda de la comunidad universitaria por un pronto retorno a las actividades académicas en un entorno de tranquilidad.

Mientras tanto, estudiantes de la máxima casa de estudios, se mantienen alerta ante cualquier eventualidad y continúan exigiendo que se garantice la seguridad en los planteles y una mayor capacitación en temas de género para docentes.