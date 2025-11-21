Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 21 de Noviembre, 2025
Seguridad

Trasladan a El Licenciado al penal del Altiplano bajo fuerte operativo federal

Tras rendir declaración ante la Fiscalía de Michoacán por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez
Brenda Ireri Yáñez
21 noviembre, 2025
El Licenciado

Especial

Jorge Armando “N”, conocido como El Licenciado, llegó esta madrugada al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Las fuerzas federales lo movieron desde Michoacán después de que rindió declaración por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

El operativo incluyó a elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Las corporaciones cerraron calles, escoltaron el convoy y usaron un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat para asegurar el traslado.

La Fiscalía de Michoacán informó que El Licenciado permaneció bajo resguardo mientras los agentes ministeriales recababan información sobre su presunta participación como autor intelectual del homicidio ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Las autoridades mantienen la investigación abierta y esperan avanzar con nuevas diligencias en los próximos días.

