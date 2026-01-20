Confirman traslado de 37 operadores criminales a EE. UU.; suman 92 en la actual administración
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el traslado a Estados Unidos de 37 operadores de organizaciones criminales de alto impacto. El funcionario señaló que estas personas representaban una “amenaza real para la seguridad del país” y su envío al extranjero busca reducir la violencia en territorio nacional.
El operativo se realizó bajo los mecanismos de cooperación bilateral y la Ley de Seguridad Nacional. Para el traslado, se utilizaron siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, las cuales partieron hacia diversas cortes de justicia en territorio estadounidense.
Detalles del operativo y destinos: Los detenidos fueron entregados a autoridades del Departamento de Justicia de EE. UU. (The Justice Dept) en las siguientes ciudades:
Washington, Houston y Nueva York.
Pensilvania, San Antonio y San Diego.
García Harfuch subrayó que el proceso se llevó a cabo con pleno respeto a la soberanía y bajo el compromiso mutuo de no solicitar la pena de muerte para los implicados. Con esta acción, la actual administración alcanza la cifra de 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos, quienes enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Estrategia contra la violencia
El Gabinete de Seguridad resaltó que estos traslados son parte de una estrategia para desarticular las estructuras operativas de los cárteles. Al retirar a estos perfiles del país, se busca neutralizar su capacidad de generar violencia y debilitar sus redes de mando.
