Martes 20 de Enero, 2026
Seguridad

Confirman traslado de 37 operadores criminales a EE. UU.; suman 92 en la actual administración

El secretario de Seguridad informó que el operativo se realizó en siete aeronaves militares hacia diversas ciudades estadounidenses; no se aplicará la pena de muerte
20 enero, 2026
Gabinete de Seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el traslado a Estados Unidos de 37 operadores de organizaciones criminales de alto impacto. El funcionario señaló que estas personas representaban una “amenaza real para la seguridad del país” y su envío al extranjero busca reducir la violencia en territorio nacional.

El operativo se realizó bajo los mecanismos de cooperación bilateral y la Ley de Seguridad Nacional. Para el traslado, se utilizaron siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, las cuales partieron hacia diversas cortes de justicia en territorio estadounidense.

Detalles del operativo y destinos: Los detenidos fueron entregados a autoridades del Departamento de Justicia de EE. UU. (The Justice Dept) en las siguientes ciudades:

  • Washington, Houston y Nueva York.

  • Pensilvania, San Antonio y San Diego.

García Harfuch subrayó que el proceso se llevó a cabo con pleno respeto a la soberanía y bajo el compromiso mutuo de no solicitar la pena de muerte para los implicados. Con esta acción, la actual administración alcanza la cifra de 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos, quienes enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Estrategia contra la violencia

El Gabinete de Seguridad resaltó que estos traslados son parte de una estrategia para desarticular las estructuras operativas de los cárteles. Al retirar a estos perfiles del país, se busca neutralizar su capacidad de generar violencia y debilitar sus redes de mando.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

EtiquetasEstados UnidosExtradiciónNarcotráficoOmar García Harfuch
