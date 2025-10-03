César Duarte será trasladado a CDMX para comparecer ante la FGR, informa el TSJ de Chihuahua

En cumplimiento del oficio emitido el 19 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua informó que autorizó y coordinara el traslado del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

El tribunal añadió que el desplazamiento se realizará este 3 de octubre, y que Duarte portará un brazalete electrónico, manteniéndose bajo custodia de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

Duarte no gozará de privilegios y regresará a Chihuahua el mismo día

El TSJ afirmó que el traslado seguirá protocolos normales sin desviaciones ni modificaciones en las condiciones, y que regresará el mismo día a Chihuahua una vez concluida la comparecencia.

El abogado del exgobernador, Juan Carlos Mendoza Luján, dijo que Duarte no está siendo trasladado en contra de su voluntad y será acompañado por sus abogados.

Según su versión, la comparecencia no es propiamente pare rendir una declaración, más bien es para conocer la carpeta de investigación que hay en su contra y que afirma no les había sido permitido el acceso.

César Duarte Jáquez se enfrenta a un proceso penal en libertad por los delitos de peculado y asociación delictuosa durante su administración en los años de 2010 a 2016.

Desde 2024, tras dos años en prisión preventiva, se determinó que ya había cumplido el plazo máximo permitido, desde entonces está obligado a portar un brazalete electrónico y tiene prohibida la salida de Chihuahua.