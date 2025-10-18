Rescatan a menores y adultos víctimas de trata de personas en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un operativo en Hermosillo, Sonora, que culminó con el rescate de diez menores de edad y tres adultos víctimas de trata de personas. Las víctimas eran obligadas a pedir dinero en distintas calles de la ciudad.

El cateo se efectuó en una vivienda ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, donde agentes de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) actuaron con apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM), personal de Servicios Periciales y elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Durante el operativo fueron detenidos dos presuntos responsables, identificados como Erasmo “N” y Cecilia “N”, quienes enfrentaban acusaciones por trata de personas con fines de mendicidad forzada. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

En el interior del inmueble, las autoridades localizaron 18 actas de nacimiento, cartulinas con mensajes para solicitar dinero, recipientes con monedas y billetes, así como cinco pelotas y tres teléfonos celulares. Estos objetos fueron asegurados como evidencia dentro de la investigación.

Las víctimas, provenientes del estado de Chiapas, fueron trasladadas a un albergue donde recibieron atención médica y psicológica con el apoyo de la Cruz Roja y especialistas en atención a víctimas. Según los informes, se garantizó su resguardo y acompañamiento institucional.

De acuerdo con la FGR, el cateo fue autorizado por un juez federal como parte de una carpeta de investigación abierta por delitos contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

El MPF continuaba las diligencias correspondientes para determinar si los menores de edad habían sido trasladados desde Chiapas con fines de explotación y para identificar a otros posibles involucrados.