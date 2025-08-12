Trayectoria de la tormenta tropical Erin: ¿impactará a México?

La tormenta tropical Erin continúa desplazándose rápidamente hacia el oeste sobre el Atlántico central y podría convertirse en huracán en los próximos días, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Aunque por ahora Erin se encuentra lejos de México, su trayectoria muestra un posible acercamiento a la región del Caribe, por lo que es importante seguir su evolución.

A las 08:00 horas, tiempo del Pacífico mexicano, Erin se localizaba en la latitud 17.2° norte y longitud 36.3° oeste, aproximadamente a 1,315 km al oeste de las islas de Cabo Verde y a más de 2,800 km de las islas de Sotavento del norte. Registraba vientos máximos sostenidos de 75 km/h y se movía hacia el oeste a una velocidad de 37 km/h.

Erin podría convertirse en huracán

El pronóstico oficial indica que la tormenta Erin mantendrá su fuerza durante las próximas horas, pero a partir del miércoles comenzará a intensificarse gradualmente debido a condiciones más favorables en el océano. Se prevé que se convierta en huracán hacia la noche del jueves y que alcance categoría mayor para el domingo.

¿La tormenta tropical Erin impactará a México?

Los modelos meteorológicos muestran que Erin seguirá su trayectoria al oeste hasta el jueves, para después girar hacia el oeste-noroeste durante el fin de semana. Aunque existe incertidumbre, el NHC señala que Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el norte de las Islas de Sotavento podrían estar dentro de su área de influencia.

Por ahora, México no presenta alertas por este sistema, pero el monitoreo es constante debido a que el pronóstico de trayectoria aún puede cambiar.

Llamado a la prevención

Las autoridades recomiendan a la población del Caribe y zonas del Atlántico mantener planes de emergencia listos y dar seguimiento a la información oficial. El NHC emitirá un nuevo reporte a las 14:00 horas, tiempo del Pacífico mexicano.