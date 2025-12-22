El Tren al AIFA moverá a 30 millones de pasajeros: así es el megaproyecto de movilidad

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario estima que el nuevo ramal movilizará a más de 30 millones de personas al año. El sistema atenderá a una demanda diaria de 82 mil 621 pasajeros para conectar el centro de la capital con la terminal aérea.

El trayecto total desde la estación Buenavista durará aproximadamente 43 minutos con una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora. Los usuarios contarán con un servicio constante cada 15 minutos para asegurar la fluidez de sus traslados.

Cada tren tiene espacio para 719 pasajeros, pero la unión de dos unidades elevará la capacidad a 1,800 individuos. La flota total consta de 10 trenes acoplados que operarán en este trayecto de 23.7 kilómetros de longitud.

¿Qué infraestructura encontrarán los usuarios en las nuevas estaciones?

La obra civil registra un progreso del 82%bajo la estricta supervisión de ingenieros militares. El edificio terminal en el aeropuerto mide 300 metros de largo y dispone de modernas escaleras eléctricas junto con elevadores.

Las seis paradas intermedias de la ruta también incluirán puentes peatonales para garantizar un cruce seguro sobre las vías férreas. Por ahora, los trabajadores concentran sus esfuerzos en los acabados de las trabes y las columnas inconclusas del tramo final.

¿Cómo se resolvieron los conflictos sociales durante la construcción del Tren al AIFA?

El gobierno federal gestionó la reubicación de diversas familias cuyas casas interferían directamente con el trazo de los rieles. Estas personas recibieron alternativas de vivienda digna para permitir la liberación total del derecho de vía.

La demora en la entrega ocurrió porque las comunidades aledañas solicitaron obras adicionales para mejorar sus condiciones de vida locales. Las autoridades atendieron estas peticiones sociales en los municipios del Estado de México antes de continuar con la instalación de los durmiente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO