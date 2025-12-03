Hacienda y el Departamento del Tesoro coordinan ofensiva contra Tren de Aragua

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos unieron fuerzas para golpear las finanzas de la red criminal venezolana conocida como Tren de Aragua.

Clasificada como organización terrorista transnacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 11 objetivos, incluyendo siete personas físicas y cuatro morales, por proporcionar apoyo material, financiero o tecnológico a esta banda, según un comunicado oficial emitido por la dependencia mexicana.

Esta acción busca desmantelar las operaciones del Tren de Aragua en la región, limitando su capacidad para lavar dinero y expandir su influencia criminal.

En respuesta inmediata a las designaciones de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP activó mecanismos nacionales e internacionales para combatir al Tren de Aragua. Entre las medidas destacadas se encuentra la localización en territorio mexicano de una de las personas señaladas, su inclusión en el Listado de Personas Bloqueadas, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la emisión de alertas al sistema financiero del país.

Además, la UIF colabora estrechamente con la OFAC para identificar y corroborar empresas “fantasma” que operan en México y sirven de fachada para las actividades ilícitas del Tren de Aragua.

Entre los objetivos sancionados por la OFAC figura una conocida personalidad pública venezolana del mundo del entretenimiento, quien ha registrado actividad financiera reciente en México y mantiene presuntos lazos cercanos con un líder del Tren de Aragua.

Lee más: Nula digitalización del SAT en aduanas provoca caos y pérdidas en el comercio fronterizo

Fuentes abiertas indican que esta figura habría proporcionado apoyos logísticos a la organización en años previos, lo que ahora deriva en investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades mexicanas. Esta conexión resalta cómo el Tren de Aragua infiltra esferas sociales y económicas para perpetuar su red de corrupción.

El Tren de Aragua se ha consolidado como una amenaza global, involucrada en delitos graves como contrabando, tráfico de personas, extorsión y narcotráfico, utilizando incluso criptomonedas en esquemas de “narcoterrorismo” para intimidar a víctimas en Venezuela y otros países. Su presencia ya está documentada en naciones como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, donde explota redes delictivas y estructuras empresariales para encubrir flujos ilícitos de capital. En México, estas operaciones del Tren de Aragua representan un riesgo directo para la seguridad pública y la estabilidad económica, justificando la respuesta coordinada de autoridades bilaterales.