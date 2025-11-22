Tren embiste tráiler que quiso ganarle el paso en Monterrey, Nuevo León

Un tren protagonizó accidente al embestir un tráiler de doble plataformas en un cruce del municipio de Monterrey, Nuevo León, hecho que dejó daños materiales significativos y paralizó la circulación en la zona industrial.

El percance ocurrió cuando el operador del tractocamión intentó ganarle el paso al convoy ferroviario en la intersección de Parque Industrial Monterrey y Séptima Avenida, dentro del Intermex Industrial Park de Apodaca. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que la locomotora impactó el segundo remolque y lo arrastró por cerca de 30 metros.

Durante el choque se desprendieron rollos de acero, cada uno de alrededor de 18 toneladas. Los pesados rollos de acero terminaron a un costado de las vías, incrementando el riesgo en la zona debido al peso y la posición en la que quedaron tras la embestida.

La locomotora involucrada, identificada como la unidad 2500 de Kansas City Southern, se descarriló y sufrió daños frontales, especialmente en el área de baterías. La situación provocó derrames de ácido y agua destilada que requirieron atención inmediata por parte de los cuerpos de emergencia estatales.

Aunque la colisión fue severa, el operador del tráiler resultó ileso. Autoridades informaron que la unidad transportaba varios rollos de acero, algunos de los cuales quedaron sobre la calle Sexta, uno de ellos cubierto con una lona amarilla para su resguardo temporal.

Las maniobras de retiro de las plataformas, el tractocamión y los rollos pesados se extendieron durante varias horas y provocaron un incremento en el congestionamiento vehicular. Trabajadores de la zona industrial tuvieron que cruzar a pie por las vías, exponiéndose a riesgos debido a las condiciones del terreno.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para controlar los derrames mediante polvo absorbente, mientras la Policía Municipal resguardó el área y apoyó en la seguridad perimetral. Las vías férreas quedaron dañadas y serán evaluadas antes de retomar la operación del tren.

La vialidad permaneció cerrada por más de una hora y media. Posteriormente, cerca de las seis de la tarde, grúas especializadas llegaron para continuar con el retiro del tractocamión, lo que volvió a afectar la movilidad en la zona industrial de Monterrey.