Explota tren con etanol tras descarrilamiento en Tepetitlán, Hidalgo

Un tren de carga operado por Ferromex se descarriló en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, donde al menos tres vagones cargados con sustancias inflamables explotaron y ocasionaron un incendio, lo que movilizó cuerpos de emergencia para contener la situación. Una persona resultó lesionada.

El accidente ocurrió este sábado cuando el tren se descarriló tras impactarse contra un vehículo de mantenimiento que se encontraba en las vías. Los vagones contenían cargamento de etanol y alcohol etílico, lo que generó la explosión y una columna de humo visible a kilómetros.

La respuesta de las autoridades fue inmediata, elementos de Protección Civil estatal y municipal, bomberos, la Guardia Nacional y el Ejército acudieron al lugar del siniestro para acordonar la zona y controlar el fuego.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la investigación del accidente. Hasta el momento, Ferromex no ha emitido una postura sobre lo sucedido.