Tren Interoceánico choca con pipa en Chiapas

Un choque entre una unidad del Tren Interoceánico y una pipa cargada con emulsión asfáltica se registró la mañana de este día en la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco, Chiapas, lo que activó protocolos de seguridad y atención inmediata a los pasajeros.

El incidente ocurrió a las 9:55 horas en un cruce ferroviario, cuando el tractocamión intentó atravesar las vías sin las debidas precauciones y fue alcanzado por el tren de pasajeros que cubre la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná, impactando la parte trasera de la unidad de carga.

De acuerdo con los reportes oficiales, el conductor de la pipa resulta lesionado y recibe atención inicial en Juárez; posteriormente es trasladado a un hospital del municipio de Reforma, donde se le reporta con presuntas fracturas en muñeca y antebrazo.

El paso ferroviario permanece cerrado de manera temporal para realizar las maniobras necesarias que permitan restablecer la circulación y retirar las unidades involucradas, sin que se registren pérdidas humanas.

En tanto, los pasajeros del Tren Interoceánico son atendidos en la zona de la Chontalpa, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, donde no se reportan personas con lesiones de gravedad.

La empresa ferroviaria informa que la máquina delantera resulta dañada y que, como parte del plan de contingencia, se envía otra unidad y autobuses para trasladar a los pasajeros a sus destinos finales. Asimismo, se precisa que ninguno de los 148 usuarios ni la tripulación presenta lesiones, confirmándose únicamente el lesionado correspondiente al conductor del tractocamión.