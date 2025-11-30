Tren Maya de carga: la apuesta de Sheinbaum para abaratar la gasolina en el sureste

La promesa de reducir el precio de la gasolina regresó al centro del discurso presidencial, ahora de la mano del Tren Maya de carga, un proyecto que Claudia Sheinbaum sostiene como pieza clave para transformar la logística energética del sureste. La mandataria aseguró que la nueva vía férrea permitirá abaratar el combustible en una región históricamente castigada por costos más altos y menor infraestructura de distribución.

Desde Playa del Carmen, Sheinbaum aprovechó un evento de entrega de viviendas para subrayar que el ferrocarril no será solo un transporte turístico o de pasajeros, sino un corredor estratégico diseñado para mover combustibles y mercancías. La presidenta insistió en que su administración está cumpliendo la promesa hecha en campaña: llevar el tren a una operación mixta que atienda necesidades económicas reales, más allá del atractivo turístico que heredó de la administración anterior.

El anuncio llega en un momento en que el gobierno busca cimentar la narrativa de que los grandes proyectos del sur no solo son símbolos políticos, sino motores logísticos capaces de corregir inequidades regionales. Sheinbaum aseguró que la distribución de gasolina mediante tren permitiría abaratar el traslado, disminuir dependencia del transporte carretero y, por consecuencia, reflejarse en un precio final más bajo para los consumidores.

La obra del Tren Maya de carga avanza desde abril con una inversión inicial de 25 mil millones de pesos, cifra que la administración federal presenta como justificada por la promesa de dinamizar la movilidad de bienes entre Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En este contexto, la presidenta recalcó que el proyecto ya está en fase de revisión operativa, lo que motivó su visita al tramo dedicado exclusivamente al traslado de carga.

Además, la mandataria destacó que la ampliación del Tren Maya permitirá articularlo con el Corredor Interoceánico, un ambicioso sistema ferroviario e industrial que conectará el Pacífico con el Atlántico. Con esta unión, el gobierno pretende que México se convierta en un competidor logístico directo del Canal de Panamá, ofreciendo rutas más cortas y alternativas para el comercio de combustibles y mercancías.

En paralelo al discurso ferroviario, Sheinbaum recordó que el gobierno mantiene vigente el acuerdo con el sector gasolinero para conservar el tope de 24 pesos por litro de gasolina magna. Sin embargo, dejó claro que el verdadero cambio estructural vendrá con la capacidad del Estado de transportar combustible de manera más eficiente y menos costosa, objetivo que el tren de carga promete cumplir.

El mensaje presidencial también llevó una advertencia implícita: si la infraestructura energética no se moderniza, los precios seguirán dependiendo de factores externos, desde los combustibles importados hasta los fletes privados. En este sentido, Sheinbaum plantea el Tren Maya de carga como una apuesta para romper esa dependencia y fortalecer el suministro interno.

