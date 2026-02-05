El peligroso y ecocida Tren Maya venderá boletos en Europa

La decisión del gobierno federal de iniciar la venta de boletos del Tren Maya en Europa a partir de febrero abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la viabilidad, el enfoque y el costo real del proyecto para los mexicanos. La Secretaría de Turismo informó que la comercialización se realizará mediante una alianza con la plataforma internacional Flix, con el objetivo de captar turistas europeos antes de su llegada al país.

La estrategia, presentada como un esfuerzo para fortalecer la competitividad turística de México, busca integrar al Tren Maya en los sistemas digitales de movilidad que operan en decenas de países. Desde la narrativa oficial, la incorporación del proyecto ferroviario a una red presente en más de 44 países y miles de destinos permitiría ampliar el alcance del llamado Mundo Maya y posicionar el sureste mexicano en el mercado europeo.

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, defendió la alianza al señalar que simplifica la experiencia de viaje y acerca los destinos de la región a un mayor número de visitantes internacionales. Sin embargo, la medida ha sido interpretada por críticos como una apuesta de alto costo, financiada con recursos públicos, cuyo beneficio directo para la población local sigue siendo incierto.

Desde la administración del propio Tren Maya, el director general Óscar David Lozano sostuvo que el acuerdo con Flix no solo busca atraer turistas extranjeros, sino redistribuir el flujo turístico hacia comunidades locales y fortalecer el turismo comunitario. El planteamiento apunta a una integración con hoteles, parques y museos operados por el Grupo Mundo Maya, ampliando así el ecosistema turístico bajo control estatal.

Las cifras oficiales muestran que el Tren Maya opera actualmente 20 servicios ferroviarios comerciales diarios y ha transportado más de 2.15 millones de pasajeros desde el inicio de operaciones. Durante el pasado periodo vacacional de invierno, se alcanzó un máximo de 9 mil 844 viajeros en un solo día, dato que el gobierno utiliza como argumento para justificar la expansión internacional de su estrategia comercial.

No obstante, el anuncio de venta de boletos en Europa contrasta con advertencias técnicas que persisten sobre la infraestructura del proyecto, particularmente en el tramo elevado entre Cancún y Tulum. Especialistas han señalado el riesgo estructural que implica sostener la vía sobre más de siete mil pilotes hincados en suelo cárstico, caracterizado por cavernas y cenotes que incrementan la posibilidad de hundimientos.

Ingenieros especializados en la zona han alertado que un desplazamiento mínimo en uno de los pilotes podría generar un efecto en cadena capaz de inclinar la vía y provocar un descarrilamiento. Estas observaciones han sido utilizadas también para cuestionar la viabilidad futura de un tren de carga en ese tramo, dado el peso adicional y el estrés estructural que implicaría.

El debate de fondo gira en torno a las prioridades del gasto público, pues mientras se destinan recursos para promover el Tren Maya en mercados internacionales, persisten dudas sobre la seguridad de la infraestructura, el impacto ambiental y el beneficio social del proyecto. Para sus críticos, la venta de boletos en Europa refuerza la percepción de un esfuerzo propagandístico costoso, desconectado de los riesgos técnicos y de las necesidades inmediatas del país.

