Tren Maya lanza paquetes turísticos y el Expreso de Año Nuevo para la temporada invernal

El Gobierno de México anunció 20 paquetes turísticos del Tren Maya para la temporada invernal 2025-2026, con recorridos que incluyen Tulum, Mérida, Bacalar y Chichén Itzá, además de vuelos, hospedaje y actividades culturales. El programa incorpora el Expreso de Año Nuevo, el primer servicio comercial de larga distancia del proyecto.

Paquetes turísticos: rutas y precios principales

Los paquetes combinan experiencias arqueológicas, naturaleza y hospedaje en hoteles Mundo Maya, con salidas programadas entre diciembre y enero.

Mares y Lagunas (Tulum–Bacalar–Chetumal): incluye viaje en Tren Maya, tour por la Laguna de los Siete Colores y zona arqueológica de Tulum. Precio: desde $17,586 .

Ruta de las Maravillas (Mérida–Chichén Itzá–Valladolid): contempla Puerto Progreso, Museo del Meteorito, cenote Chichikán y viajes en tren. Precio: desde $17,095.

En total, se ofrecen 20 rutas, con precios que van de $14,760 a $26,826, dependiendo del destino y los servicios incluidos.

El Expreso de Año Nuevo: primer tren de larga distancia

El paquete estrella es el “Expreso de Año Nuevo”, una experiencia de 4 días y 3 noches por Yucatán y Quintana Roo que marca el inicio del servicio de larga distancia del Tren Maya.

Incluye vuelo AIFA–Tulum, visitas a la Zona Arqueológica de Tulum y al Parque del Jaguar, cena y brindis especial de Año Nuevo a bordo del tren, y el primer amanecer de 2026 en Puerto Progreso.

Los precios son:

Paquete básico: desde $22,998

Paquete premium: desde $28,997

Conectividad y hospedaje

La red de Hoteles Mundo Maya ofrece más de 1,170 habitaciones en Tulum, Calakmul, Palenque, Chichén Itzá y Uxmal, con servicios como spa, temazcal, restaurante, gimnasio y transporte.

Para reforzar la movilidad en temporada alta, Mexicana de Aviación operará 280 vuelos entre el 15 de diciembre y el 11 de enero, conectando AIFA con Mérida, Tulum, Campeche y Chetumal.