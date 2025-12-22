Tren México-Querétaro: conoce cuántas estaciones tendrá y fecha de inauguración

La construcción del tren Ciudad de México-Querétaro registra un avance general de 7.5% y, una vez concluido, se estima que transportará anualmente a 10 millones de pasajeros, reportaron autoridades federales.

Contará con cinco estaciones a lo largo de su ruta y se prevé que entre en operación en 2027, de acuerdo con el plan general presentado por autoridades federales.

La ruta del tren México-Querétaro comprende un trazado de 226 kilómetros de vía exclusiva para pasajeros con velocidades de diseño entre 160 y 200 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir el tiempo de traslado entre ambas ciudades a aproximadamente dos horas.

Las estaciones confirmadas hasta ahora para el tren son:

Ciudad de México (Buenavista), punto de salida y enlace con transporte urbano.

Huehuetoca, en el Estado de México.

Tula de Allende, en Hidalgo.

San Juan del Río, en Querétaro.

Querétaro (La Corregidora), terminal final del trayecto.

Este diseño de estaciones busca facilitar la conexión del tren con otros sistemas de transporte, como el tren suburbano de Buenavista, líneas del Metro y transporte público en Querétaro.

Con la construcción del tren México-Querétaro se estima que el desplazamiento entre la Ciudad de México y Querétaro se realice en alrededor de una hora con 40 minutos, una reducción significativa frente a los tiempos actuales por carretera, que pueden superar las tres horas en horas de alta demanda.

Funcionarios han señalado que la demanda anual podría alcanzar hasta 10 millones de pasajeros, beneficiando a las zonas metropolitanas del Valle de México y Querétaro, así como a municipios intermedios.

La obra, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, forma parte de un plan más amplio de fortalecimiento de la infraestructura ferroviaria de pasajeros en el país.

Lee más: Sheinbaum adelanta que tren suburbano al AIFA estará listo para Semana Santa de 2026

Autoridades han destacado que, además de conectar dos centros urbanos clave, el tren generará empleos durante su construcción y mejorará la movilidad en el centro del país al integrarse con otros modos de transporte público.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.