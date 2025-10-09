Video: Claudia Sheinbaum reacciona al trend de TikTok sobre preparatorias cerca de casa

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se sumó al trend viral de TikTok que se ha apoderado de la plataforma: “más prepas cerca de la casa”.

En el video compartido en su cuenta oficial, la funcionaria aparece bailando al ritmo de la canción Reggaetón Champagne de Bellakath y Dani Flow, mientras se escucha un fragmento de su discurso sobre educación media superior.

El trend, que busca resaltar la importancia de las preparatorias accesibles para todos los estudiantes, se ha viralizado entre usuarios y figuras públicas, incluyendo a Fátima Bosch, ganadora de Miss Universe México 2025, y al cantante Daniel Robledo.

Sheinbaum aprovechó la ocasión para destacar el proyecto “Mi derecho, mi lugar”, iniciativa que busca construir más preparatorias cerca de las viviendas de los estudiantes y eliminar el examen del COMIPEMS a partir de 2025, garantizando un acceso más equitativo a la educación media superior.

La participación de la funcionaria en esta tendencia refleja su intención de acercar la política educativa a plataformas digitales y conectar con un público más joven, mientras promueve acciones concretas para mejorar la educación en la Ciudad de México.