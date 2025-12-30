Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Diciembre, 2025
HomeInternacionalTres esquiadores mueren tras avalancha en los Pirineos de España
Internacional

Tres esquiadores mueren tras avalancha en los Pirineos de España

Las autoridades locales pidieron extremar precauciones en actividades de montaña, ya que las condiciones de nieve pueden cambiar de forma repentina
30 diciembre, 2025
0
17
Avalancha en los Pirineos de España deja tres esquiadores muertos

Especial

Una avalancha de nieve sorprendió el pasado lunes  29 de diciembre a un grupo de seis esquiadores en el Pico Tablato, en la región de Panticosa, Huesca, en los Pirineos españoles. El desprendimiento dejó tres personas muertas, una herida con hipotermia y dos más ilesas, informaron autoridades regionales y de rescate.

Qué sucedió en la montaña

El alud ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando los seis esquiadores practicaban esquí de montaña en una ladera a unos 2 700 metros de altitud. Equipos de rescate, incluidos el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y unidades aéreas, acudieron al lugar convocados por llamadas al servicio de emergencias.

Víctimas y rescate

La Guardia Civil confirmó que tres montañeros fallecieron tras ser arrastrados por la nieve, mientras que una mujer fue rescatada con síntomas de hipotermia y trasladada a un hospital para recibir atención. Dos integrantes del grupo salieron ilesos y pudieron dar la alarma.

Entre los fallecidos se encuentran un médico pediatra y divulgador de esquí de montaña, su pareja y un deportista vinculado al esquí y atletismo de montaña.

Reacciones oficiales

El presidente de la región de Aragón, Jorge Azcón, describió el accidente como “dramático y triste”, y canceló su agenda para dirigirse a Panticosa y apoyar a los servicios de emergencia.

Las autoridades hicieron un llamado a la precaución en alta montaña, recordando que incluso esquiadores experimentados enfrentan riesgos cuando se forman placas de nieve inestables.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidenteEspaña
Articulo anterior

Turistas y locales en Quintana Roo no confían en el Tren Maya

Siguiente articulo

Comercio en Baja California Sur enfrentó un 2025 lleno de retos y ...