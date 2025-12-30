Tres esquiadores mueren tras avalancha en los Pirineos de España

Una avalancha de nieve sorprendió el pasado lunes 29 de diciembre a un grupo de seis esquiadores en el Pico Tablato, en la región de Panticosa, Huesca, en los Pirineos españoles. El desprendimiento dejó tres personas muertas, una herida con hipotermia y dos más ilesas, informaron autoridades regionales y de rescate.

Qué sucedió en la montaña

El alud ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando los seis esquiadores practicaban esquí de montaña en una ladera a unos 2 700 metros de altitud. Equipos de rescate, incluidos el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y unidades aéreas, acudieron al lugar convocados por llamadas al servicio de emergencias.

Víctimas y rescate

La Guardia Civil confirmó que tres montañeros fallecieron tras ser arrastrados por la nieve, mientras que una mujer fue rescatada con síntomas de hipotermia y trasladada a un hospital para recibir atención. Dos integrantes del grupo salieron ilesos y pudieron dar la alarma.

Entre los fallecidos se encuentran un médico pediatra y divulgador de esquí de montaña, su pareja y un deportista vinculado al esquí y atletismo de montaña.

Reacciones oficiales

El presidente de la región de Aragón, Jorge Azcón, describió el accidente como “dramático y triste”, y canceló su agenda para dirigirse a Panticosa y apoyar a los servicios de emergencia.

Las autoridades hicieron un llamado a la precaución en alta montaña, recordando que incluso esquiadores experimentados enfrentan riesgos cuando se forman placas de nieve inestables.

