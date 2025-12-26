Tres muertos, hasta el momento, tras accidente entre autobuses en Guerrero

Un Accidente automovilístico entre dos autobuses de pasajeros dejó un saldo preliminar de tres muertos y 15 lesionados la mañana de este viernes en el estado de Guerrero, sobre la carretera federal Tlapa-Puebla, una de las principales vías de comunicación de la región.

El hecho ocurrió a la altura de la comunidad de Ixcateopan, perteneciente a la región de la Montaña, donde autobuses de las líneas Oro y Sur se impactaron de frente, provocando que varios pasajeros quedaran atrapados entre las estructuras deformadas de las unidades.

De acuerdo con información preliminar de autoridades estatales, el choque frontal dejó al menos tres personas sin vida y alrededor de 15 lesionados, cifras que podrían modificarse conforme avancen las labores de rescate y atención médica en la zona del siniestro.

Elementos de Protección Civil, paramédicos y personal de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las personas heridas. Posteriormente, los lesionados fueron trasladados al Hospital General IMSS Bienestar de Tlapa, donde permanecen bajo observación médica.

La circulación sobre la carretera Tlapa-Puebla fue parcialmente cerrada en ambos sentidos mientras se realizaban las maniobras de auxilio, el retiro de los autobuses siniestrados y el peritaje correspondiente para determinar las causas del Accidente automovilístico.

Autoridades exhortaron a las y los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía que conecta a Guerrero con Puebla, especialmente en los tramos de la región de la Montaña. Se informó además que algunos pasajeros abordaron el autobús de la línea Oro en la mixteca poblana y en el estado de Morelos.

Se prevé que en las próximas horas el hospital IMSS Bienestar dé a conocer información oficial sobre la identidad y estado de salud de las personas lesionadas, presuntamente originarias de Alpoyeca, Guerrero.

