Tres muertos y varios heridos en tiroteo dentro de lounge en Brooklyn

Un tiroteo en Brooklyn registrado la madrugada del domingo en el lounge Taste of the City, en Crown Heights, dejó tres personas muertas y al menos once heridas, según informaron las autoridades de Nueva York.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando cuatro hombres armados abrieron fuego tras una disputa dentro del establecimiento. Los peritos hallaron entre 36 y 42 casquillos de bala y aseguraron un arma de fuego, actualmente bajo análisis forense.

Tres hombres de 19, 27 y 35 años perdieron la vida; uno murió en el sitio y los otros dos en hospitales cercanos. Paramédicos trasladaron a los heridos —hombres y mujeres de entre 19 y 61 años— a distintos hospitales, donde se reportan fuera de peligro.

La comisionada de policía Jessica Tisch señaló que el caso podría estar vinculado a pandillas, aunque la investigación continúa. El alcalde Eric Adams expresó su consternación y subrayó que, pese a este hecho, Nueva York vive en 2025 su año con los índices más bajos de violencia armada en décadas.

El tiroteo en Brooklyn provocó alarma en la comunidad y reavivó el debate sobre la presencia de armas ilegales en la ciudad, así como la necesidad de reforzar la seguridad en espacios de entretenimiento nocturno.