Tres Sismos sacuden costas de Santa Rosalía

Tres Sismos de magnitudes mayores a 4.5 se registraron la mañana de este jueves frente a las costas de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), los movimientos no provocaron daños estructurales ni personas lesionadas, aunque generaron alerta entre la población local.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 04:26 horas, con una magnitud de 4.5 y epicentro a 68 kilómetros al noreste de Santa Rosalía. La profundidad, de apenas 5.3 kilómetros, incrementó la percepción del temblor entre los habitantes de la zona costera.

A las 07:25 horas se reportó un segundo evento, de magnitud 5.1, con epicentro a 95 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía, en el Mar de Cortés. Según el SSN, la profundidad de 10 kilómetros explicó por qué el movimiento fue ampliamente perceptible en tierra.

Tres horas más tarde, a las 10:36 horas, se produjo un tercer Sismo de magnitud 4.8, con epicentro a 69 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, a una profundidad similar. Este nuevo movimiento volvió a sentirse en comunidades cercanas, pero sin consecuencias mayores.

Habitantes de Santa Rosalía y Mulegé compartieron en redes sociales que los sismos fueron perceptibles con diferente intensidad, sobre todo el primero de la mañana. Algunos reportaron haber sentido vibraciones prolongadas, aunque sin afectaciones visibles en viviendas o comercios.