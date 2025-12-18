El “Triángulo de las Bermudas” del huachicol: la zona más disputada por el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima

El robo de combustible se ha convertido en una fuente extra de ingresos para los cárteles mexicanos, así lo señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA), que anunció severas sanciones contra José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

El Departamento del Tesoro estadounidense indicó que los “huachicoleros” emplean diversos medios para robar combustible y petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex.

El llamado “Triángulo de las Bermudas” del huachicol, una región en Guanajuato donde el robo de combustible se ha convertido en el epicentro de la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

Este triángulo abarca municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato, Villagrán y Apaseo el Grande, donde la presencia de ductos de Pemex facilita la ordeña ilegal de combustible.

Desde 2017 la disputa entre ambos cárteles ha desencadenado un incremento exponencial en la violencia, con secuestros, ejecuciones y enfrentamientos que han posicionado a Guanajuato como una de las entidades más inseguras de México.

Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado sus sanciones contra el CSRL, señalando que, pese al encarcelamiento de su líder José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, la organización continúa operando y aliándose con otros grupos para mantener el control del huachicol en esta región.

Lee más: EEUU dará prioridad de citas de visa a quienes tengan boletos para el Mundial 2026

Expertos en seguridad advierten que sin una estrategia integral que combata tanto la corrupción local como la demanda de combustible ilegal, el “Triángulo de las Bermudas” seguirá siendo un polvorín, alimentando la ciclo de violencia que afecta a miles de habitantes en Guanajuato.