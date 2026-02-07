Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 7 de Febrero, 2026
Los Cabos

Presentan Triatlón del Arco 2026 en Cabo San Lucas; será el 1 de marzo

El Triatlón del Arco 2026 se celebrará el 1 de marzo en playa El Médano con pruebas de natación, ciclismo y carrera. Lo recaudado apoyará a Bomberos y casas asistenciales.
7 febrero, 2026
Triatlón del Arco 2026 en Cabo San Lucas apoyará a Bomberos y casas asistenciales

IMG: Ayuntmiento de Los Cabos

Autoridades municipales y organizadores presentaron en rueda de prensa el Triatlón del Arco 2026, primer evento deportivo local del año que se realizará el 1 de marzo en Cabo San Lucas, con el objetivo de fomentar la actividad física, la salud y la participación familiar.

En representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, el coordinador del INDEM en Cabo San Lucas, David Rodríguez Salas, informó que la invitación para desarrollar el Triatlón del Arco 2026 fue realizada por el doctor Martín Alcázar, presidente del grupo Aquamigos, colectivo de nadadores que entrena de forma constante en la playa El Médano desde hace aproximadamente año y medio.

Explicó que, a través del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos, se brindará respaldo al Triatlón del Arco 2026, principalmente en temas de logística y organización, con apoyo del director general Elton Olachea Arce. Asimismo, reiteró la invitación a la ciudadanía para acercarse al INDEM y participar en las actividades deportivas que impulsa el Ayuntamiento.

Por su parte, el doctor Martín Alcázar Castañeda destacó que el Triatlón del Arco 2026 representa un precedente importante para el deporte en Cabo San Lucas, tanto en el ámbito competitivo como en la promoción de la salud preventiva y curativa, subrayando los beneficios de la natación en la recuperación de movilidad y elasticidad.

Detalló que el evento surge del crecimiento del grupo Aquamigos y fue concebido como una competencia incluyente y multidisciplinaria, abierta a niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes podrán participar de forma individual o en relevos.

El Triatlón del Arco 2026 contempla 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. La salida será en playa El Médano, con zona de transición en el estacionamiento 8 Cascadas; el recorrido ciclista llegará hasta Playa Las Viudas y la carrera concluirá en el puente de Misiones.

La competencia se desarrollará en ramas femenil y varonil, con categorías juvenil, libre y relevos, promoviendo la convivencia familiar y el deporte recreativo y competitivo.
Los recursos recaudados serán destinados al Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Casa Hogar y Casa de Día San Miguel.

