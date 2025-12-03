Tribuna de la Bahía denuncia intimidación de la Guardia Nacional y pide garantías a Claudia Sheinbaum

Exigimos respeto a nuestra labor periodística tras intimidación de la Guardia Nacional en Puerto Vallarta

Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Presente.

Presidenta:

La libertad de prensa volvió a colocarse bajo presión en Puerto Vallarta. Nos dirigimos a usted para informarle y manifestar nuestra profunda preocupación por un hecho que afecta directamente el ejercicio periodístico y los derechos constitucionales que lo respaldan.

Nuestro compañero José Guadalupe Arce Villaseñor, reportero de esta casa editorial, fue objeto de un intento de intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional mientras cubría un accidente ocurrido en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, donde una unidad de ese cuerpo de seguridad terminó volcada.

El reportero realizaba su labor con profesionalismo y respeto, documentando los hechos sin interferir en las tareas de los cuerpos de emergencia. A pesar de ello, en dos ocasiones integrantes del destacamento involucrado intentaron impedir su trabajo informativo.

La situación se agravó una vez concluida su transmisión. Elementos de la Guardia Nacional amedrentaron a nuestro reportero, intentando incluso despojarlo de su equipo de trabajo y amenazándolo con detenerlo sin motivo alguno. El propósito, evidente, fue silenciar y obstaculizar una labor que la Constitución protege de manera explícita.

Como medio de comunicación con cerca de cuatro décadas de trayectoria en la región, rechazamos de manera contundente este tipo de actos. No somos un medio improvisado ni buscamos la nota fácil. Nuestro compromiso histórico ha sido informar con rigor, veracidad y responsabilidad. En todo este tiempo, jamás habíamos enfrentado un acto de intimidación proveniente de fuerzas castrenses.

La labor informativa es, y seguirá siendo, la punta de lanza de nuestro trabajo. Las audiencias a las que nos debemos merecen información libre, transparente y sin presiones de ningún tipo.

Por ello, recurrimos respetuosamente a usted, presidenta, para solicitar que se garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales: libertad de información, libertad de expresión, libertad de profesión y libertad de tránsito. Ningún elemento de seguridad, bajo ninguna circunstancia, puede colocarse por encima de la Constitución ni actuar con abuso de poder contra quienes cumplen una función esencial para la vida democrática del país.

El respeto a la prensa no es una concesión del gobierno: es una obligación del Estado mexicano.

Desde este espacio reiteramos que no cederemos ante actos de intimidación. Informar seguirá siendo nuestra tarea, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con esta región y con México.

Atentamente,

Tribuna de la Bahía y CPS Media