Tribunal niega amparo a Inés Gómez Mont y mantiene órdenes de aprehensión en su contra

El magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez del Tercer Tribunal Colegiado propuso negar el amparo presentado por Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes enfrentan cuatro órdenes de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta decisión se tomó luego de que el magistrado considerara procedentes dichas órdenes de captura y asegurara que no existen fundamentos suficientes para otorgarles el amparo y evitar su detención.

Además, señaló que no hay datos que indiquen ingresos no declarados por parte de Gómez Mont. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta declaración específica se refiere únicamente a ese aspecto en particular y no afecta necesariamente las otras acusaciones en su contra, como los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esto quiere decir que al mantener vigentes las órdenes de detención en su contra, las autoridades tienen la facultad de arrestar a la presentadora y modelo en caso de dar con su paradero, ya sea por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o por los presuntos delitos fiscales relacionados con la evasión de pago de impuestos.

Desde septiembre de 2021 se dieron a conocer los mandatos de arresto en su contra, mientras que en 2022 se le sumó un nuevo cargo por la posible omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2015 y 2017.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Gómez Mont habría reportado ingresos menores en su declaración anual de ISR de 2017. Por lo que actualmente tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra, tres por delitos fiscales y una por delincuencia organizada, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cabe destacar que tanto ella como su esposo continúan prófugos de la justicia. Sin embargo, en caso de ser detenida, podría ser ingresada a prisión, ya que el delito de delincuencia organizada conlleva prisión preventiva oficiosa. Además de que se emitió una ficha roja a través de la Interpol para solicitar su captura en los países miembros de esa organización, según la solicitud de la FGR.