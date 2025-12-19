¡Triunfo histórico en Cananea! Mineros logran justicia y pagos tras 18 años de lucha

La resistencia histórica en la mina de Cananea concluye con la firma de un pacto definitivo ante el Poder Ejecutivo. Los integrantes de la sección 65 ratificaron por unanimidad este avance que pone fin a casi dos décadas de conflicto laboral.

El nuevo esquema de reparación contempla una entrega total de 542 millones de pesos para los afectados. Dicha cifra integra los montos por liquidaciones legales y el respeto total a las cláusulas del contrato colectivo.

Un total de 53 trabajadores fallecieron en la espera de una resolución justa durante este extenso periodo de carencias. El convenio actual otorga pensiones dignas y seguridad económica inmediata para todas sus viudas.

¿Qué beneficios sociales obtendrán los trabajadores en la mina de Cananea?

Alrededor de 650 mineros y sus parientes directos dispondrán de cobertura médica total en el Seguro Social. Esta medida restablece derechos básicos que las empresas y gobiernos previos negaron de forma sistemática a los huelguistas.

¿Qué sucede con las huelgas activas en otras regiones de México?

El liderazgo sindical recordó que los paros laborales en Taxco y Sombrerete todavía esperan una salida política similar. La lucha por la dignidad del gremio persistirá hasta que se resuelva cada demanda pendiente desde el año 2007.

Esta resolución funciona como un ancla que finalmente detiene un barco a la deriva tras una tormenta que duró casi dos décadas.