Jorge Polanco impulsa con jonrón el triunfo de Marineros en la Serie de Campeonato MLB

Los Marineros de Seattle se impusieron 10×3 sobre los Azulejos de Toronto este lunes y toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con el dominicano Jorge Polanco como principal figura con un jonrón de tres carreras.

Seattle ha logrado triunfos consecutivos como visitante luego del triunfo 3×1 en el primer partido de la serie.

Polanco, de 32 años, suma su tercer jonrón de la postemporada 2025 y el quinto en su carrera.

Un jonrón del dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada le dio la ventaja temporal a los Marineros, hasta que sencillos de Nathan Lukes (2) y el mexicano Alejandro Kirk igualaron el marcador.

El momento clave del partido llegó en la parte alta de la quinta entrada cuando Jorge Polanco conectó un batazo directo al jardín central para retomar la ventaja de tres carreras.

El dúo dominicano Polanco-Rodríguez ha sido protagonista del primer partido con dos jonrones de tres carreras en la historia de la postemporada para Seattle.

En la parte alta de la séptima entrada y posterior a un hit remolcador de J.P. Crawford, el canadiense Josh Naylor conectó un jonrón de dos carreras para poner el partido fuera del alcance de los locales.

Fue una noche difícil para los lanzadores de Toronto, que permitieron diez hits y seis bases por bola.

En contraste, el relevo de los Marineros lanzó seis entradas completas en las que permitió solo un hit y ninguna carrera.

La serie al mejor de siete partidos, último paso antes de la Serie Mundial, continuará el miércoles en el T-Mobile Park (Seattle).