Triunfo dorado de McLaren en Barcelona; Max Verstappen arruina su carrera y acaba décimo

Oscar Piastri conquistó con autoridad el Gran Premio de España 2025, en una jornada que quedará marcada no solo por el doblete de McLaren, sino por la debacle estratégica y deportiva de Red Bull, cuyo piloto estrella, Max Verstappen, terminó sepultado en la décima posición tras recibir una penalización de diez segundos por un contacto deliberado con George Russell.

La carrera, que se definió en los últimos diez giros, tuvo todos los ingredientes de un thriller deportivo: estrategia, errores de cálculo, tensión en pista y un cierre cargado de drama y consecuencias.

Desde la pole position, Piastri lideró con inteligencia y ritmo. Aprovechó cada stint con neumáticos blandos para construir una ventaja sólida y responder con templanza en el reinicio tras el Safety Car desplegado en la vuelta 55 por la falla en la unidad de potencia del novato Kimi Antonelli.

El australiano nunca titubeó. En la relanzada, controló el ritmo sin dejar espacio a Lando Norris, quien lo escoltó durante toda la segunda mitad de la prueba. El doblete fue trabajado, pulido vuelta a vuelta, y representa un golpe de autoridad del equipo de Woking que ya no compite solo por protagonismo, sino por victorias constantes.

El podio lo cerró Charles Leclerc con una carrera inteligente y oportunista. Supo mantenerse al margen del caos en la zona media y aprovechar tanto los neumáticos blandos como el desconcierto de sus rivales. Su momento clave llegó en el sprint final, donde superó a Verstappen y Russell casi de forma simultánea, ascendiendo hasta un meritorio tercer lugar para Ferrari, que respira tras varios fines de semana de frustración.

Pero si McLaren brilló, Red Bull naufragó. La estrategia de tres paradas aplicada a Verstappen fue un error desde el papel: al colocarle neumáticos duros para el último stint, justo cuando el resto del pelotón apostaba por blandos nuevos y la pista alcanzaba los 47 grados, condenaron cualquier posibilidad de lucha real por el triunfo. El neerlandés, frustrado y sin adherencia, se vio superado por los McLaren, luego por Leclerc y finalmente por Russell.

El momento más bochornoso llegó en la vuelta 62. En una maniobra absolutamente innecesaria, Verstappen defendió con rudeza su posición ante George Russell y terminó bloqueándolo con un contacto lateral que, aunque sin consecuencias mecánicas, fue considerado por los comisarios como antideportivo.

La investigación fue rápida y la sanción, ejemplar: diez segundos añadidos a su tiempo total, lo que lo desplomó del quinto al décimo lugar, perdiendo además el punto por vuelta rápida y manchando una jornada que pudo haber sido de rescate tras un mal sábado.

La sanción también benefició a otros. Nico Hülkenberg, con una extraordinaria remontada desde el fondo de la parrilla, finalizó en la quinta posición, sumando puntos clave para Haas. Hamilton fue sexto, Hadjar séptimo y Gasly octavo. Fernando Alonso, quien había cruzado la meta en el décimo lugar, subió al noveno tras la penalización a Max, regalando un punto al público español que volvió a llenar el Circuit de Barcelona-Catalunya.

