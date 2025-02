Trudeau y Sheinbaum dialogarán tras imposición de aranceles por parte de EU

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendrán una conversación en las próximas horas para analizar la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos de ambos países.

The United States has confirmed that it intends to impose 25% tariffs on most Canadian goods, with 10% tariffs on energy, starting February 4.

I’ve met with the Premiers and our Cabinet today, and I’ll be speaking with President Sheinbaum of Mexico shortly.

